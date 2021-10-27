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Столичные специалисты рассказали о цифровой модернизации в строительстве

Виктория Сикерина

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Столичные специалисты рассказали о цифровой модернизации в строительстве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

На днях в столице состоялась конференция «Цифровая трансформация строительной отрасли: проблемы и перспективы». Организатором мероприятия выступил столичный департамент цифровых технологий Торгово-промышленной палаты РФ.

Участники события поговорили о снижении административных барьеров, сроков возведения объектов, накладных расходов компаний и государства, а также обсудили создание единой информационной системы для коммуникации между представителями власти и бизнесом.

Конференцию посетили представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Министерства энергетики, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), ученые и предприниматели.

Так, в рамках мероприятия выступил Тигран Афоян, представитель «Мосстройинформа». Он заявил, что правительство страны поставило задачу к 2030 году разработать экосистему строительной отрасли, которая позволит управлять жизненным циклом объекта.

— Стройкомплексом Москвы уже начата работа по созданию цифровой экосистемы, — подчеркнул он.

Также в среду, 27 октября, руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил, что стороны социального партнерства строительной отрасли столицы приступили к коллективным переговорам по подготовке и заключению нового отраслевого соглашения. Оно предусмотрено на период с 2022 по 2024 год.

По его словам, документ планируется подписать в этом году.

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