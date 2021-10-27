Сергей Левкин рассказал о заключении соглашения социального партнерства в 2021 году

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Стороны социального партнерства строительной отрасли столицы приступили к коллективным переговорам по подготовке и заключению нового отраслевого соглашения. Оно предусмотрено в период с 2022 по 2024 год. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в среду, 27 октября.

По его словам, документ планируется подписать в этом году.

— Правительство Москвы, работодатели строительной отрасли и профсоюз строителей начали переговоры и подготовку текста трехстороннего соглашения на 2022–2024 годы. До конца декабря текущего года предстоит договориться о положениях новой редакции документа. Впоследствии он станет базой для заключения коллективных договоров в организациях отрасли, — заявил глава ведомства.

В настоящий момент уже утвердили состав рабочей группы. В нее вошли пять представителей всех сторон социального партнерства.

Также Сергей Левкин добавил, что главным принципом такого соглашения является социальное взаимодействие. Положения договора направлены на развитие строительства в Москве и защиту прав работников.

— Трехстороннее соглашение необходимо для обеспечения баланса интересов органов власти, работников и работодателей для стабильной и эффективной деятельности строительных организаций, предприятий промышленности строительных материалов, — заключил руководитель департамента.

До этого Сергей Левкин рассказал, что первую стартовую площадку для строительства объектов недвижимости по программе реновации жилищного фонда подобрали в Мещанском районе в центре столицы. Сюда планируют переселить горожан до 2028 года.

По его словам, на выбранной территории специалисты возведут более 30 тысяч квадратных метров жилья.