Психолог дала советы, как поднять себе настроение осенью

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Психолог Евгения Стрелецкая рассказала, как поддержать свое ментальное здоровье в осенний период.

Первый совет, который дает психолог, — витаминная поддержка организма, которая так необходима в осенний период.

— Я рекомендую принимать витамин D и витамины группы B. Уже доказано, что нехватка витамина D приводит к депрессии, а нехватка витамина B есть почти у всех. От этих витаминов зависят раздражительность, плаксивость, депрессия и тревожные расстройства. Чтобы противодействовать стрессу, нужно себя подпитать, — рассказала психолог в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Второй совет: отказывайтесь от вредных привычек и зависимостей.

— Старайтесь есть меньше углеводов, сахара, пейте меньше алкоголя, кофе и не курите. Когда человек в стрессе, он пытается себя простимулировать чем-то, но в долгосрочной перспективе это хуже скажется на вашем здоровье. Уровень стрессоустойчивости напрямую зависит от того, насколько вы может доставить себе радость способами, свободными от зависимости. Вы оказываете себе медвежью услугу, которая только вредит вашему телу. Ешьте больше продуктов из белка и добавляйте насыщенные жиры.

Еще один лайфхак: обеспечьте себе большее количество светового дня.

— Ложитесь спать пораньше, часов в 10, а просыпаться старайтесь с рассветом. Чем больше в жизни будет света, тем лучше. Чтобы повысить эмоциональный фон, занимайтесь спортом, хобби, гуляйте. Мозг понимает, что уровень благополучия такой, что у вас есть возможность заниматься собой, и можно успокоиться. Также очень важны маленькие радости: покупайте цветы, свечи и другие мелочи, которые вам нравятся.

В завершение психолог отметила, что один из важных факторов хорошего самочувствия — коммуникация с другими людьми.

— Чтобы чувствовать свою жизнь наполненной смыслом, начните помогать другим людям. Если тебе плохо, грустно, если на тебя напал приступ социофобии, нужно обязательно идти и делать что-то хорошее, устанавливать связь с людьми. Мы друг на друга начинаем смотреть как волк на волка. Одиночество — это дно безвыходности, — объяснила эксперт.

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