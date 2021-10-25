Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Американские ученые вывели формулу абсолютного счастья

Анастасия Колоскова

Общество
Американские ученые вывели формулу абсолютного счастья
Фото: pixabay.com

Человек испытывает состояние счастья, когда с головой уходит в работу, погружаясь в так называемый поток, который позволяет выполнить работу качественнее. К такому выводу пришли ученые из Чикагского университета под руководством Михая Чиксентмихайи.

Исследователи изучали состояние счастья, чтобы выяснить, каким способом оно приходит к человеку. Чиксентмихайи выдвинул концепцию «потока», при котором человек полностью погружается в работу и способен в этом состоянии достичь максимальных результатов.

В исследовании принимали участие добровольцы. В процессе занятия любимым делом они испытывали эмоциональный подъем и ощущение радости. Независимо от остальных факторов, участники описывали это состояние одинаково.

На основе опыта ученый объяснил механизм вхождения в «поток». Для этого необходимы дело, в котором человек можетсебя проявить и нужный для этого навык. Также должна стоять четкая цель и существовать обратная связь. Перечисленные факторы позволяют сосредоточиться на задаче максимально. При соблюдении этих условий человек теряет ощущение времени и внутреннего «я» и способен испытать счастье, пишет РИА Новости.

До этого психолог Татьяна Цветкова раскрыла секрет женского счастья. Она напомнила, что счастье — это внутреннее состояние женщины, от которого она испытывает максимальное удовольствие. По ее словам, женщина может испытывать счастье от реализации в разных ролях: жены, матери, подруги, начальницы.

Читайте также:
счастьеУченыесекрет счастья
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Все мнения
О проекте