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Психолог раскрыла секрет женского счастья

Ирина Игнатенко

Общество
Психолог раскрыла секрет женского счастья
Фото: pixabay.com

ПсихологТатьяна Цветкова рассказала, что нужно женщине, чтобы стать счастливой.

Специалист отметила, что тема счастья волнует всех. Цветкова напомнила, что счастье — это внутреннее состояние женщины, от которого она испытывает максимальное удовольствие.

— Женщина может испытывать счастье от реализации в разных ролях: жены, матери, подруги, начальницы. Счастье — это то состояние, которое каждая женщина создает сама. Главная задача женщины — обеспечивать себя счастьем и понимать, отчего она его получает. Это могут быть простые действия, — объяснила психолог в комментарии Nation News.

Всемирный день женского счастьяотмечается три раза в год 18 октября, 21 февраля и 11 июня. Основателем Дня женского счастья стала Карин Рокинд. Она пояснила, что главной целью праздничных торжеств должна стать борьба с эпидемией депрессивных состояний у женщин.

До этого психолог рассказал, как бороться с осенней депрессией. Светлана Ладейщикова посоветовала больше времени проводить на улице, а также компенсировать недостаток солнечного света при помощи искусственного освещения.

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