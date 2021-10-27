Власти Петербурга направят на благоустройство города свыше 20 миллиардов рублей

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За три года финансирование мероприятий по созданию комфортной городской среды превысит 20 миллиардов рублей, сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В период с 2022 по 2024 год предусмотрено осуществить благоустройство более 150 общественных пространств, в том числе парка Авиаторов, Бестужевского сада, Пейзажного парка, набережной реки Карповки, Молодежного сквера, парка Героев-пожарных, а также осуществить следующий этап обновления Муринского парка.

Правительство планирует ежегодно приводить в порядок более 200 дворовых территорий. Также будут выделены средства на создание и восстановление фонтанов, которые формируют облик города.

Сообщается, что обновят фонтанные комплексы на Московской площади, на площади Ленина, в Александровском саду, на набережной реки Карповки, а также на внутриквартальных территориях.

26 октября Сергей Собянин утвердил план благоустройства территории у трех станций МЦД-2. Будет благоустроена территория, прилегающая к станциям Москворечье, Курьяново и Перерва.