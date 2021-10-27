Власти Петербурга направят на благоустройство города свыше 20 миллиардов рублей
За три года финансирование мероприятий по созданию комфортной городской среды превысит 20 миллиардов рублей, сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
В период с 2022 по 2024 год предусмотрено осуществить благоустройство более 150 общественных пространств, в том числе парка Авиаторов, Бестужевского сада, Пейзажного парка, набережной реки Карповки, Молодежного сквера, парка Героев-пожарных, а также осуществить следующий этап обновления Муринского парка.
Правительство планирует ежегодно приводить в порядок более 200 дворовых территорий. Также будут выделены средства на создание и восстановление фонтанов, которые формируют облик города.
Сообщается, что обновят фонтанные комплексы на Московской площади, на площади Ленина, в Александровском саду, на набережной реки Карповки, а также на внутриквартальных территориях.
26 октября Сергей Собянин утвердил план благоустройства территории у трех станций МЦД-2. Будет благоустроена территория, прилегающая к станциям Москворечье, Курьяново и Перерва.