Дедушку ограбили на 3,7 миллиона рублей на востоке Москвы

Фото: Пресс-служба МВД

Россия, Москва, 15-я Парковая улица Карта всех событий

На востоке столицы был ограблен 78-летний пенсионер. Злоумышленники похитили у него 3,7 миллиона рублей. Об этом в среду, 27 октября, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, ему в квартиру на 15-й Парковой улице позвонила в дверь девушка и попросила дать ей воды. Ничего не подозревающий мужчина впустил ее в помещение и предложил кофе. Когда пенсионер ушел на кухню, чтобы поставить чайник, злоумышленница открыла входную дверь и впустила в квартиру двоих мужчин. Те в свою очередь принялись угрожать хозяину квартиры ножом и требовать деньги.

Затем они связали жертву скотчем и начали искать деньги сами. После того как злоумышленники нашли желаемое, они скрылись.

Пожилой мужчина смог освободиться и обратился в полицию. По словам пенсионера, у него похитили около 3 миллионов 700 тысяч рублей.

Спустя некоторое время грабителей задержали.

— Ими оказались ранее судимый 34-летний мужчина и 22-летняя девушка, приезжие из другого региона России. Похищенными денежными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению, — заключил Васенин.

МВД опубликовало кадры, на которых пенсионер рассказывает о случившемся. Его жена находится в больнице, о случившемся она не знает.

— Жена в больнице… Она ничего не знает, я ей ничего не говорю, — признался потерпевший.

Видео: Пресс-служба МВД

В настоящее время задержанные находятся под стражей. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».