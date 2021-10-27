Алкомаркеты в Москве не будут работать в выходные дни с 28 октября по 7 ноября

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Московские магазины, более 70 процентов ассортимента которых составляют спиртные напитки, получили уведомления от местных властей о временной остановке деятельности в нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Об этом стало известно в среду, 27 октября.

Так, алкогольный бутик Wine Room получил такое сообщение. Эту ситуацию прокомментировала управляющая алкомаркетом Евгения Дьячкова.

— Сеть бутиков Wine Room получила такие письма от префектуры Юго-Западного административного округа Москвы, а также от управы Пресненского района, — передает RT ее слова.

21 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для улучшения ситуации с коронавирусом в столице выходные начнутся с 28 октября и продлятся до 7 ноября.

С 28 октября будут приостановлены все предприятия в сфере торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха и развлечений. Работать будут магазины, продающие продукты, лекарства и иные товары первой необходимости.

Согласно указу главы города от 21 октября 2021 года «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 года № 68-УМ», алкогольные магазины не являются объектами, реализующими товары первой необходимости.

Таковыми считаются аптеки, аптечные пункты, объекты розничной торговли, которые реализуют продовольственные и (или) непродовольственные товары первой необходимости при условии, что доля такой продукции составляет не менее 30 процентов. Соответствующее требование устанавливает Департамент торговли и услуг Москвы.

Также интернет-магазины и доставки не подпадают под запрет работы в выходные дни.