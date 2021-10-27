Юрист оценил правомерность отчисления студентов школы «Останкино» за лайк в Instagram

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Отчисление из образовательной организации за лайки в социальной сети незаконно. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил юрист Илья Ильичев.

По его словам, выражать свою волю можно в соответствии с Конституцией РФ, если она не противоречит закону.

— Нужно обращаться с иском в суд и обжаловать приказ об отчислении. Суд в таком случае займет сторону студентов и восстановит их, — рассказал он.

Собеседник «ВМ» отметил, что во всей этой истории могут быть подводные камни. Но конкретно за выражение мнения и лайки отчислять незаконно. Юрист подчеркнул, что основанием для исключения учащихся могут быть, например, несвоевременная оплата обучения по договору, неявка на занятия или плохая успеваемость.

— В договоре все прописано, условия расторжения документа. Если в нем есть пункт о нарушении политики вуза, еще можно подискутировать. А так эта мера выходит за рамки правового поля. За поведение плохое могут отчислить. Но за лайки, даже не за пост — это глупость, — подчеркнул юрист.

Одна из учащихся Алиса Тимченко в личном блоге сообщила, что оставивший комментарий пользователь был недоволен тем, что из-за пандемии коронавируса занятия в школе отменили, а деньги за обучение не возместили. Девушка и еще несколько студентов такое мнение лайкнули.

Вскоре им якобы сообщили об отчислении из школы. Тимченко о таком решении стало известно после сообщения в директ «Инстаграма» от официального аккаунта учреждения с формулировкой: «Вы никогда не сможете учиться в школе, увы». После ее пропуск в школу заблокировали.