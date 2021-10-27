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Андрей Бочкарев: 14 станций планируется построить и реконструировать на МЦД-4

Виктория Сикерина

Город
Андрей Бочкарев: 14 станций планируется построить и реконструировать на МЦД-4
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Ремонт и возведение 14 станций четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) планируют завершить до конца 2024 года. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 27 октября.

Он отметил, что модернизацию железнодорожной инфраструктуры будущего направления МЦД активно продолжают в городе.

— В прошлом году была завершена реконструкция и строительство четырех остановочных пунктов, в этом году введены три станции, а до конца 2024 года планируется построить и реконструировать еще 14 станций, — заявил Андрей Бочкарев.

Так, до конца 2021 года предусмотрено открытие после реконструкции платформы остановочного пункта Матвеевская и двух новых станций — Минская и Аминьевская.

— В период с 2022 года до конца 2024 года предполагается открыть станции Поклонная, Кутузовская и Камушки, которые расположатся на строящейся соединительной ветке между Белорусским и Киевским направлениями железной дороги, а также новую платформу Ольгино, которая призвана разгрузить конечную станцию Железнодорожная, — уточнил заместитель мэра.

Также к этому времени специалисты завершат ремонт пунктов остановки Мещерская, Лесной Городок, Переделкино, Очаково, Толстопальцево и Железнодорожная и откроют станцию МЦД-2 и МЦД-4 Каланчевская.

Во вторник, 26 октября, Андрей Бочкарев сообщил, что в период с 2022 по 2024 год в Москве планируют возвести 25 станций метро и провести 58,5 километра тоннелей.

По его словам, до 2024 года в столице также построят три новых электродепо для обслуживания поездов.

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