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Апелляционный суд оставил под арестом калининградских врачей, обвиняемых в смерти младенца в роддоме. Об этом «Вечерней Москве» сообщила советник председателя Первого апелляционного суда Буданова Любовь.

Ранее, Московский областной суд 4 октября отправил под стражу исполняющую обязанности главного врача роддома № 4 в Калининграде Елену Белую и реаниматолога-анестезиолога регионального перинатального центра Элину Сушкевич сроком до 4 января 2022 года.

Первый апелляционный суд пересмотрел срок задержания под стражей и исключил одни сутки.

— Сушкевич и Белая пробудут под стражей до 3 января 2022, — заключила Буданова Любовь.

Дело Сушкевич и Белой

Инцидент произошел в ноябре 2018 года. После гибели новорожденного главному врачу роддома Белой предъявили обвинение в превышении полномочий. В июне 2019 года СК возбудил уголовное дело об организации убийства малолетнего.

По данным следствия, в роддом поступила женщина на раннем сроке беременности, которая родила мальчика массой около 700 граммов. По версии ведомства, прогнозируя летальный исход недоношенного младенца, Белая приняла решение его убить.

30 июня 2019 года следствие предъявило Елене Белой обвинение в организации убийства ребенка, а Элине Сушкевич — в совершении убийства.