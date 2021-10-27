Историк моды Васильев объяснил, почему никогда не дает деньги в долг

Фото: roscongress / Кирилл Казачков

Правила этикета позволяют отказать в просьбе дать деньги в долг даже близким людям. Об этом рассказал историк моды Александр Васильев, отметив, что сам он так и поступает.

— Никогда не давайте в долг деньги! Это причина конца дружбы и отношений. Или дайте в долг, если вы хотите отвязаться от человека навсегда, потому что он больше к вам не придет никогда, — заявил Васильев на YouTubе-канале Class.

Однако он отметил, что если человек все-таки решили ссудить деньги, недопустимо взимать за эту услугу комиссионные.

— Нельзя, это старуха-процентщица делала. Это нехорошо. Лучше функции кредита предоставить банковской организации, — пояснил Васильев.

До этого Васильев рассказал о правилах рассадки супругов за праздничным столом. Он заявил, что рядом друг с другом за столом нельзя сажать мужа и жену. В противном случае никто из присутствующих не получит удовольствия от светского раута.