Предприниматели Москвы смогут пройти онлайн-курс по работе с электронными торговыми площадками

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Московский портал малого бизнеса запустил специальный образовательный проект. Он посвящен работе бизнесменов с маркетплейсами. Обучение стартует 28 октября в 13:00 по местному времени. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина в среду, 27 октября.

По ее словам, представители крупнейших платформ электронной коммерции выступят на конференции «Маркетплейсы 2021».

— Участники конференции узнают, как лучше использовать возможности маркетплейсов для развития своего бизнеса. Столичным предпринимателям расскажут о мерах поддержки со стороны города при работе с торговыми площадками, в том числе о возможности компенсировать часть расходов на онлайн-продвижение, что особенно актуально в условиях пандемии, — уточнила заммэра.

9 ноября состоятся четыре занятия в рамках курса «Маркетплейсы. От закупки до первой продажи». Предпринимателям расскажут об особенностях работы и реализации продукта через различные маркетплейсы, перспективных нишах и многих других нюансах ведения бизнеса.

— На сегодняшний день формат маркетплейса считается самым актуальным в мировой интернет-торговле. По данным исследования аналитического агентства Data Insight, в 2020 году 89 процентов предпринимателей увеличили свой оборот на таких площадках, — заключил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

20 октября мэр столицы Сергей Собянин подписал закон о внесении предпринимателей столицы в Единый реестр субъектов малого и среднего бизнеса.

Документ предусматривает внесение информации о столичных субъектах малого и среднего предпринимательства в единую систему. При этом документ регулирует определение терминов «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие», а также устанавливает меры поддержки бизнесменов в социальной сфере.