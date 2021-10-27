Хромченко назвала универсальную одежду на все случаи жизни

Фото: Елена Горбачева / Вечерняя Москва

Каждая женщина должна иметь в гардеробе брючный костюм, который является подходящим нарядом практически для любой ситуации. Об этом заявила модный стилист и телеведущая Эвелина Хромченко.

Она отметила, что такая комплектация не требует раздумий, при этом элементы комплекта также можно носить по отдельности, чтобы разнообразить гардероб.

— Брючный костюм — это всегда отличное решение, отличный выход из положения. Всегда отличное начало для нового гардероба. Всегда отличная безопасная база для любой экстравагантности, —рассказала Хромченко во время передачи «Модный приговор» в эфире Первого канала.

Также ведущая добавила, что однотонные брючные костюмы всегда стройнят, вытягивая силуэт.

До этого Хромченко рассказала, что самыми модными джинсами сезона осень — зима 21/22 будут максимально широкие, которые «лежат штанинами вокруг вашей обуви».