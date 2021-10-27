Стало известно о влиянии коронавируса на развитие деменции и болезни Альцгеймера

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Коронавирус может провоцировать развитие деменции и болезни Альцгеймера у пациентов, имеющих изменения в мозге. Об этом сообщила доцент кафедры болезней старения, заведующая Лабораторией нейрогериатрии и когнитивных расстройств Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Пирогова Элен Мхитарян.

— Не сам ковид приводит к деменции, <...> если у пациента были изменения какие-то минимальные, то нужен пусковой фактор, в данном случае коронавирус и является пусковым фактором, — приводит слова специалиста ТАСС.

Мхитарян сослалась на американское исследование, которое указывает, что за прошлый год в США с болезнью Альцгеймера умерли на 16 процентов больше, чем умирает ежегодно.

Она отметила, что за год в два раза увеличилось количество пациентов с болезнью Альцгеймера, определив коронавирус как провоцирующий фактор.

До этого врачи из больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке выяснили, что четверть пациентов, которые переболели коронавирусом, имеют проблемы с памятью даже через год.