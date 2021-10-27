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В МВД рассказали, что чаще всего происходит с угнанными машинами в Москве

Василий Плиткин

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В МВД рассказали, что чаще всего происходит с угнанными машинами в Москве
Кадр из фильма «Берегись автомобиля»

Часто для легализации похищенного автомобиля преступники меняют не только документы угнанного транспортного средства, но и его внешний вид. Об этом во вторник, 26 октября, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

По словам представителя ведомства, наиболее распространены всего два способа реализации украденных автомобилей в столице.

Первым способом Васенин назвал разборку похищенного автомобиля на запасные части. После разборки запчасти сбывают через автомагазины и рынки, также объявления о продаже этих запчастей размещают в газетах и интернете.

Вторым способом оказалась подмена номеров украденного транспорта на номера автомашин, попавших в ДТП либо сгоревших и получивших тотальные повреждения, при которых их восстановление и дальнейшая эксплуатация невозможны. Такие авто, по словам Васенина, называют «машинами-донорами».

Васенин также отметил, что для легализации похищенного автомобиля преступники иногда частично, а порой и полностью меняют не только документы угнанного транспортного средства, но и его внешний вид.

Подробнее о том, насколько остро стоит проблема автоугона в Москве, как преступники чаще всего вскрывают автомобили и что можно сделать, чтобы обезопасить свой транспорт от похитителей, читайте в интервью Владимира Васенина «Вечерней Москве».

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