Путин заявил, что предложение по мораторию на размещение ракет остается в силе

Фото: Администрация президента РФ

Предложение России по мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности остается в силе и его актуальность растет. Об этом в среду, 27 октября, заявил президент РФ Владимир Путин.

— Россия, как известно, объявила односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в АТР и других регионах мира и призвала к серьезному разговору по данному вопросу со всеми заинтересованными государствами, — цитирует главу государства ТАСС.

Накануне спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт заявил, что Россия должна убрать размещенные в Европе ракеты, прежде чем ввести мораторий на их использование в этих странах. По его мнению, Россия нарушила Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРМСД), еще когда разместила свои ракеты в Европе. Чтобы поддержать предложенный президентом РФ Владимиром Путиным мораторий на их дальнейшее размещение, необходимо убрать уже находящиеся там российские ракеты.