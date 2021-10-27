Оперштаб ответил на основные вопросы москвичей о «длинных» выходных

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Химчистки, салоны красоты, бани и фитнес-клубы попали в список организаций, которые закроют в столице в период нерабочих дней. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в среду, 27 октября.

— Во время нерабочих дней смогут работать в обычном режиме только продуктовые магазины, аптеки и точки, где продается не менее 30 процентов товаров первой необходимости. Остальные смогут реализовывать товар дистанционно, в том числе при помощи доставки, — говорится в сообщении.

Кафе и рестораны будут открыты в данный период только для продажи навынос или на доставку. Посетителей смогут принять лишь рестораны при гостиницах и хостелах, а также корпоративные столовые.

Закрыты будут и салоны красоты, солярии, бани, спортивные комплексы, фитнес-клубы и бассейны. Деятельность химчисток, прачечных, автосервисов и шиномонтажей будет также временно приостановлена.

Кроме того, будут закрыты кинотеатры, концертные залы, цирки и крытые зоопарки, отмечается в Telegram-канале ведомства.

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Мэр Москвы Сергей Собянин с 28 октября по 7 ноября ввел в столице режим нерабочих дней. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории столицы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.