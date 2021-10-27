Мишустин принял участие в переписи населения онлайн

Фото: Правительство РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие в переписи населения в онлайн-формате. Об этом в среду, 27 октября, пишет RT.

15 октября в России началась перепись населения, которая продлится до 14 ноября. Она впервые будет проходить в цифровом формате в период до 8 ноября.

Жители России могут сами заполнить переписной лист на портале госуслуг, в МФЦ или на стационарных участках. Проводить обход домов граждан будут почти 320 тысяч переписчиков.

На отдаленных и труднодоступных территориях перепись продлится до 20 декабря. Гражданам, в частности, предложат ответить на вопросы, на каких языках они говорят в повседневной жизни и каким способом добираются до работы.