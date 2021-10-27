Писатель Лукьяненко поздравил Хабенского с назначением на должность худрука МХТ имени Чехова

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Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко прокомментировал назначение актера и режиссера Константина Хабенского на должность художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова.

Он поздравил Хабенского с назначением и отметил, что будет ждать спектаклей в его постановке.

— Думаю, практически каждый актер рано или поздно пробует себя в режиссуре, в руководстве. Константин Хабенский – замечательный артист. Его опыт, я уверен, поможет достичь ему успеха и на этом поприще, — заявил Лукьяненко в комментарии «Радио 1».

Близкий друг Хабенского Михаил Пореченков также присоединился к поздравлениям, отметив, что для него назначение стало неожиданной новостью, передает «Царьград».

27 октября стало известно о том, что Константин Хабенский сменит на посту Сергея Женовача, который уходит с должности по собственному желанию. В Минкульте РФ заявили, что с уважением относятся к решению Женовача и поблагодарили его за проделанную работу.