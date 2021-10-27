«Прискорбно»: Захарова прокомментировала решение суда по скифскому золоту

Фото: МИД РФ

Решение суда Амстердама по скифскому золоту политически мотивировано и игнорирует реальное положение дел. Об этом в среду, 27 октября, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, суд проигнорировал тот факт, что золото принадлежит народам Крыма.

— Вердикт Апелляционного суда Амстердама создает крайне опасный прецедент, который подрывает доверие межу музейными сообществами разных стран и ставит под вопрос дальнейшие перспективы межмузейного сотрудничества, в том числе между Россией и Нидерландами. Прискорбно, — цитирует Захарову РИА Новости.

В феврале 2014 года драгоценную коллекцию из двух тысяч экспонатов вывезли на выставку в Амстердам из четырех музеев, расположенных в Крыму. Но после вхождения полуострова в состав РФ Голландия отказалась возвращать артефакты и Украине, и Крыму. Во вторник, 26 октября, амстердамский апелляционный суд постановил передать золото украинской стороне.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после решения амстердамского суда о передаче скифского золота Украине вернет и Крым. Политик назвал решение амстердамского суда долгожданной победой и выразил благодарность суду.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».