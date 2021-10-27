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Участники форума «Наследие» предложат идеи по реставрации Воспитательного дома

Евгений Белоусов

Город
Участники форума «Наследие» предложат идеи по реставрации Воспитательного дома
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Москворецкая набережнаяКарта всех событий

Участники молодежного форума «Наследие», открывшегося в Москве 2 октября, будут предлагать проекты по реставрации Московского императорского воспитательного дома. Об этом рассказал руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

По словам Емельянова, с конца октября по 25 ноября каждая из восьми команд участников форума должна представить свой проект реставрации Московского императорского воспитательного дома.

— Реставрационно-восстановительные работы начались, и уже сегодня мы видим, какие интереснейшие идеи предлагают нам команды, — передает слова руководителя Мосгорнаследия агентство городских новостей «Москва».

Емельянов отметил, что в 2021 году программа форума состоит из четырех разделов: конкурса, деловой и образовательной программ и фестивального дня, нововведения форума в этом году.

Ранее, 25 октября, Емельянов рассказал, что в конце года начнутся работы по реставрации Преображенского собора в Новоспасском монастыре. Реставрация будет проведена за счет средств в рамках бюджета города на 2022 год. Работы по зданиям-памятникам будут совершаться строго в рамках согласованной документации аттестованными специалистами.

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