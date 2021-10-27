Эксперты рассказали, куда туристам поехать в Израиле после открытия границы

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Израиль может начать принимать туристов из России, которые привиты препаратом «Спутник V». Отдыхающие, вероятно, смогут приезжать с 15 ноября. Последняя прививка должна быть поставлена туристу не позднее чем за шесть месяцев до прилета.

Антон Горальчук, управляющий партнер, турагентства СИХОРС-ТУРС, и Александр Геллер, бизнесмен, общественный деятель, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, куда в Израиле можно поехать на отдых и как он может конкурировать с Турцией и Египтом.

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Израиль может открыться для привитых «Спутником V» туристов

— Местные жители относятся к этому решению хорошо. Открытие должно было состояться еще 1 ноября, но местное министерство здравоохранения не сразу признало вакцину, а только сейчас, — рассказал Александр Геллер.

Антон Горальчук ждет официального принятия решения и отмечает, что Израиль интересен нашим соотечественникам, потому что у многих россиян там живут родственники и друзья.

— Это Святая Земля, паломники постоянно ездят в Израиль. С туристической точки зрения востребован курорт Эйлата, хотя зимой это не так актуально. Средиземноморское побережье интересно летом, отдых можно совмещать еще и с морским курортом. Загорать можно круглый год, а купальный сезон длится с мая по сентябрь. Но Израиль — это дорого, — объяснил эксперт.

В Кремле заявили, что не планируют вводить запрет на путешествия россиян в нерабочие дни.