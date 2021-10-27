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В Кремле заявили, что не планируют вводить запреты на путешествие россиян в нерабочие дни

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В Кремле заявили, что не планируют вводить запреты на путешествие россиян в нерабочие дни
Фото: Администрация президента РФ

Запреты на путешествия для россиян в период нерабочих дней не планируются. Об этом в среду, 27 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что закрытие границ регионов — это крайняя мера, которая не приветствуется.

— Вы знаете, что закрытие границ и закрытие границ регионов - это то, что, конечно, является абсолютно последней мерой, и это, скажем так, то, что, конечно, не приветствуется. Особенно закрытие границ регионов, — передает его слова РИА Новости.

Эпидемиологи не поддерживают поездки в этот период. Потом будут последствия, но никаких запретов нет и вводиться не будет.

Песков сообщил, что после периода нерабочих дней ожидается улучшение эпидемической ситуации.

До этого сообщалось, что телевизионный доктор Александр Мясников не увидел ничего плохого в том, что люди во время длинных выходных решили выехать на заграничные курорты. Врач выразил недоумение общественным порицанием тех, кто решил провести вынужденные длительные выходные на морском побережье. Он отметил, что таким образом туристы выпадут из так называемой внутренней «цепи передачи инфекции», что никак не ухудшит эпидемическую обстановку в стране.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.

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