Геннадий Онищенко назвал оправданным закрытие алкомаркетов в нерабочие дни

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Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко поддержал решение властей Москвы закрыть алкомаркеты на период нерабочих дней, которые продлятся с 28 октября до 7 ноября.

Он отметил, что россияне потребляют большое количество спиртного и подобные запреты пойдут на пользу.

— Это очень хорошо. Даже такие робкие шаги в этом направлении я считаю оправданными, — заявил он в комментарии Life.ru.

В свою очередь, психиатр-нарколог Александр Ковтун воспринял эту идею с сомнением. По его мнению, данная мера не снизит количества употребляемого спиртного.

По мнению эксперта, длинные нерабочие дни приведут к росту употребления алкоголя россиянами, которые склонны к этому. А закрытие алкомаркетов ударит только по экономике магазинов, передает ОСН.

27 октября московские магазины, более 70 процентов ассортимента которых составляют спиртные напитки, получили уведомления от местных властей о временной остановке деятельности в нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.