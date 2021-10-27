«Завидую только им»: Елизавета Боярская рассказала о любви к другой профессии

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На киностудии «Ленфильм» в Санкт-Петербурге зрителям была представлена историческая драма «Седьмая симфония», в котором Елизавета Боярская сыграла флейтистку. После съемок картины актриса призналась в зависти к музыкантам.

По словам Боярской, ей было важно не просто изображать игру на инструменте, а научиться играть самостоятельно. Музыкальные кураторы проекта помогли Боярской овладеть непривычным для нее инструментом.

— Во время съемок я поняла, что если есть профессия, представителям которой я завидую, то это музыкант. Когда мы снимали в филармонии сам концерт, я сидела на сцене в оркестре и ощущала мощнейшую энергию со всех сторон. Не просто звук — меня насквозь пронизывала какая-то божественная сила. Это потрясает. Одно из самых сильных впечатлений в жизни — до мурашек, до кома в горле, — отметила актриса.

Елизавета Боярская добавила, что, несмотря на множество сыгранных ролей, она все равно жаждет попробовать себя в новых амплуа, передает 7Дней.ру.

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