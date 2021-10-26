Стало известно, кто представит Россию на Детском Евровидении — 2021

Фото: instagram.com/tanya.mezhentseva/

Таня Меженцева из Москвы с песней «Mon ami» во вторник, 26 октября, выиграла российский национальный отбор международного конкурса Детское Евровидение — 2021. Решение приняли по итогам голосования жюри и интернет-зрителей.

— Победителем национального отборочного конкурса Детское Евровидение — 2021 становится Таня Меженцева, — объявили ведущие отбора, который организовала Академия Игоря Крутого, сообщает ТАСС.

В финале конкурса, который будет проходить в этом году в Париже, примут участие молодые артисты из 19 стран: России, Армении, Албании, Азербайджана, Болгарии, Франции, Грузии, Германии, Ирландии, Италии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Северной Македонии, Сербии, Португалии, Испании, Украины и Польши.

В прошлом году россиянка София Феськова заняла десятое место в музыкальном конкурсе Детское Евровидение. Финал прошлогоднего конкурсы прошел 29 ноября в формате телемоста из-за пандемии коронавируса, выиграла 11-летняя француженка по имени Валентина. Композиция, которую она исполнила, называется «J'imagine» («Я представляю себе»).