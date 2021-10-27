Четырнадцать выделенных полос обустроят в Подмосковье

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В Московской области обустроят выделенные полосы — первые 14 создадут в рамках пилотного проекта, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Многие жители региона отмечают, что автобусы часто ходят с опозданием. Поэтому власти региона приняли решение о создании выделенных полос для общественного транспорта.

— Очевидно, что соответствовать расписанию можно только тогда, когда есть беспрепятственное движение. Поэтому выделенные полосы — еще одна наша задача. Организуем их там, где это возможно, целесообразно, где это облегчает движение, делает общественный транспорт более комфортным и удобным, — пояснил губернатор региона Андрей Воробьев.

Семь полос в рамках пилотного проекта создадут благодаря переразметке, еще столько же — за счет расширения проезжей части.

Первые две полосы уже обустроили в Ленинском округе. В этом году организуют еще две полосы в Одинцове и Химках.

Остальные выделенные полосы появятся в 2022 году в Долгопрудном, Химках, Красногорске, Мытищах, Солнечногорске, Одинцовском округе.

Ранее две выделенные полосы появились в центре столицы около «Москвы-Сити».