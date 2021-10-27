Предельную скорость движения изменили на трех магистралях в Москве

Фото: Роман Силетских / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Северо-Восточная хорда Карта всех событий

Разрешенный лимит скорости поменялся на трех магистралях в Москве. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 27 октября.

— Где и какой режим? На Северо-Восточной хорде — 90 километров в час, на проспекте Генерала Дорохова — 80, на участке Ленинградского шоссе от МКАД до Шереметьевского шоссе — 70, — говорится в сообщении.

Столичные водители могут ускоряться, но при этом не стоит забывать о правилах безопасного движения, напомнили в департаменте. За рулем не стоит отвлекаться на телефоны, в автомобиле следует всегда пристегиваться, а также держать дистанцию от других машин, отмечается в Telegram-канале ведомства.

22 октября в Дептрансе сообщили, что увеличение разрешенной скорости на данных магистралях обусловлено их особенностями. Они хорошо освещены, имеют разделительные барьеры, регулируемые пешеходные переходы и на них мало пешеходов.

ЦОДД проанализировал ситуацию и решил увеличить скоростной режим. Теперь он станет более ровным, а количество «невнимательных» штрафов за превышение сократится на 20 процентов, заключили в ведомстве.