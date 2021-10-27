Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Предельную скорость движения изменили на трех магистралях в Москве

Иван Юминов

Город
Предельную скорость движения изменили на трех магистралях в Москве
Фото: Роман Силетских / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Северо-Восточная хорда Карта всех событий

Разрешенный лимит скорости поменялся на трех магистралях в Москве. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 27 октября.

— Где и какой режим? На Северо-Восточной хорде — 90 километров в час, на проспекте Генерала Дорохова — 80, на участке Ленинградского шоссе от МКАД до Шереметьевского шоссе — 70, — говорится в сообщении.

Столичные водители могут ускоряться, но при этом не стоит забывать о правилах безопасного движения, напомнили в департаменте. За рулем не стоит отвлекаться на телефоны, в автомобиле следует всегда пристегиваться, а также держать дистанцию от других машин, отмечается в Telegram-канале ведомства.

22 октября в Дептрансе сообщили, что увеличение разрешенной скорости на данных магистралях обусловлено их особенностями. Они хорошо освещены, имеют разделительные барьеры, регулируемые пешеходные переходы и на них мало пешеходов.

ЦОДД проанализировал ситуацию и решил увеличить скоростной режим. Теперь он станет более ровным, а количество «невнимательных» штрафов за превышение сократится на 20 процентов, заключили в ведомстве.

Читайте также:
Москвадопустимая скоростьТранспорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Адаптировались к новым условиям

Алексей Левыкин
Алексей Левыкин

Святой защитник русской земли

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Светличный переполох

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Человек не из той горстки

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жертвы философии успеха

Наталья Карпович
Наталья Карпович

Многодетные семьи поддержали

Все мнения
О проекте