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Акция по приему «полезных» отходов пройдет в Москве

Евгений Белоусов

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Акция по приему «полезных» отходов пройдет в Москве
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

С 29 октября по 25 ноября 2021 года в Москве пройдет экологическая акция по приему «полезных» отходов. Проект охватит почти всю территорию столицы, сообщает пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

— Горожане на специализированных мобильных пунктах приема помимо макулатуры, металла, стекла, пластика и тетрапака смогут сдать еще ненужную одежду, пришедшую в негодность электронику, отработанные батарейки, аккумуляторы и пластиковые крышечки, — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

В ходе акции участникам расскажут о необходимости сортировать бытовые отходы, им объяснят отличия между перерабатываемыми и неперерабатываемыми отходами, а также объяснят правила подготовки вторичного сырья к сдаче и ответят на возникающие вопросы. Сданные в ходе акции отходы можно будет обменять на подарки: многоразовые экосумки, термокружки и промокоды для скачивания электронных книг. Все подарки нацелены на уменьшение потребления пластиковых контейнеров, пакетов и бумажных носителей.

Все принятое вторсырье будет отправлено на переработку, а одежда будет передана на благотворительность.

Ранее, 25 октября, заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал об экологии Москвы. По его словам, в настоящее время столица уделяет приоритетное внимание вопросам экологии, состоянию окружающей среды и здоровью населения. Экология является третьей важной составляющей здорового образа жизни горожан.

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