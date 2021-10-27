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Четверо туристов полетят в космос на корабле «Союз» в 2024 году

Полина Долганова

Общество
Четверо туристов полетят в космос на корабле «Союз» в 2024 году
Фото: Роскосмос

Российская компания «Главкосмос» подписала контракт с четырьмя туристами, которые отправятся покорять космос на кораблях «Союз» в 2024 году. Об этом в среду, 27 октября, сообщил генеральный директор корпорации Дмитрий Лоскутов.

— Сегодня «Главкосмос» подписал предварительное соглашение о предоставлении четырех мест в 2024 году, а это означает два коммерческих рейса в 2024 году с клиентами, — цитирует Лоскутова РИА Новости.

Отмечается, что имена будущих космических туристов пока остаются в секрете.

Полет киноэкипажа в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова для съемок киноленты «Вызов» на Международной космической станции (МКС) привел к росту популярности космического туризма. Такое мнение выразил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во вторник, 26 октября.

Он отметил, что многие туристы готовы отправиться в космос на корабле «Союз».

До этого в американской компании Space Adventures рассказали, что стоимость путевки в космос для туристов составляет примерно 50 миллионов долларов.

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