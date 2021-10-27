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Горбачев выразил уверенность в исторической правоте перестройки

Полина Долганова

Общество
Горбачев выразил уверенность в исторической правоте перестройки
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев убежден, что перестройка была оправдана, и полагает, что сводить ее итоги к распаду СССР — неправильно.

— Я убежден в исторической правоте перестройки. Это не значит, что у нас не было ошибок и заблуждений, что нам всегда удавалось выдержать верный темп преобразований, — заявил он в своем приветствии к участникам конференции «Ветер перестройки».

Горбачев отметил, что перестройка помогла покончить с системой, которая сковывала развитие страны, положить конец холодной войне, а также завершить, наконец, гонку вооружений.

Экс-политик добавил, что все эти факторы имеют огромное значение и по сей день, пишет РИА Новости.

Накануне бывший помощник президента СССР Михаила Горбачева по экономике Олег Ожерельев заявил, что главной причиной распада Советского Союза стала продовольственная проблема, которая была заложена еще в эпоху коллективизации. По его словам, руководство СССР знало о существующей в стране проблеме с продуктами питания. Однако правящая элита была оторвана от реальности и не пропустила это проблему «через свой желудок».

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