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Бывший помощник Михаила Горбачева назвал главную причину краха СССР

Илья Ашуров

Общество
Бывший помощник Михаила Горбачева назвал главную причину краха СССР
Фото: Александр Чумичев, Валерий Христофоров / ТАСС

Главной причиной распада Советского союза стала продовольственная проблема, которая была заложена еще в эпоху коллективизации. Подобную точку зрения высказал бывший помощник президента СССР Михаила Горбачева по экономике Олег Ожерельев.

По его словам, руководство СССР знало о существующей в стране проблеме с продуктами питания. Однако правящая элита была оторвана от реальности и не пропустила это проблему «через свой желудок».

— Если бы жены Горбачева и Рыжкова (председатель Совета министров СССР в 1985-1991 годах — прим. «ВМ») хоть один раз прошлись по улице Горького (ныне Тверская — прим. «ВМ») и попытались отовариться в тамошних магазинах, думаю, ситуация бы изменилась, — заявил Ожерельев.

Экс-советник Горбачева уверен, что если бы проблему продовольственного кризиса удалось вовремя решить — СССР удалось бы сохранить.

По мнению Ожерельева, корни это проблемы уходят в конец 1920-х и 1930-е годы, когда в стране проводилась коллективизация, подорвавшая главную отрасль экономики России — сельское хозяйство, сообщает «Лента.ру».

Исторический документ эпохи СССР недавно опубликовала ФСБ России. Он свидетельствует о том, как сотрудники японской разведки в 1945 году, узнав о вступлении СССР в войну с Японией, массово казнили советских граждан путем обезглавливания.

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