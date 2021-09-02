ФСБ раскрыла документ о том, как японцы в 1945 году казнили граждан СССР

Фото: glava.rk.gov.ru

ФСБ России опубликовала архивный документ о том, как сотрудники японской разведки в 1945 году, узнав о вступлении СССР в войну с Японией, массово казнили граждан СССР путем обезглавливания. Об этом свидетельствует раскрытое письмо начальника советской военной контрразведки СМЕРШ Виктора Абакумова от 16 сентября 1945 года Иосифу Сталину.

По его словам, 29 августа 1945 года на территории специальной тюрьмы особого отдела полиции города Хайлара в Японии обнаружили яму с закопанными 43 обезглавленными трупами мужчин.

Абакумов сообщал, что начальник Хайларской японской военной миссии подполковник Амано приказал «по заранее составленным спискам японской жандармерией и полицией» арестовать 19 советских граждан из числа бывших служащих Китайско-Восточной железной дороги.

Их заковали в кандалы или связали веревкой и поместили в специальную тюрьму. В тот же день граждан СССР казнили через отсечение головы, пишет РИА Новости.

В середине августа ФСБ рассекретила документы о том, как Япония отправляла на опыты граждан СССР. Стало известно, что спецслужбы Японии в период Второй мировой войны отправляли в тюрьму спецотряда 731 Квантунской армии граждан Китая, СССР и других, кто был заподозрен в антияпонской деятельности. Там на людях испытывали бактериологическое оружие и подвергали мирных жителей мучительной смерти.

До этого ФСБ впервые рассекретила доказательства того, что японская армия готовилась к войне с СССР еще с 1938 года. Среди архивных документов был найден приказ № 70 о проведении «разведки боем» частям 3-й армии от 9 августа 1938 года. Он был отдан во время конфликта между Японией и Советским Союзом у озера Хасан.