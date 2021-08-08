ФСБ РФ представила доказательства подготовки Японии к войне с СССР

Документы и фляжка Ильи Лина, которая прошла с ним всю Великую Отечественную войну. Краска на ней во многих местах стерлась, есть вмятины / Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ впервые рассекретила доказательства того, что японская армия готовилась к войне с СССР еще с 1938 года.

Так, среди архивных документов был найден приказ №70 о проведении «разведки боем» частям 3-й армии от 9 августа 1938 года. Он был отдан во время конфликт между японией и Советским Союзом у озера Хасан.

Кроме того, данные о готовности Японии вступить в войну с СССР подтверждает допрос последнего главнокомандующего Квантунской армии Отодзо Ямада, датируемый 1949 годом. В ходе допроса он признал, что в январе 1938 года им был отдан приказ «частям 3-й армии о приведении их к боевой готовности на случай возникновения военных действий с Советским Союзом».

В военные годы Япония оставалась союзником гитлеровской Германии и не отказывалась от плана войны против СССР.

8 августа 1945 года СССР имела доказательства того, что Япония готовит бактериологическое оружие. Учитывая союзнические отношения между Германией и Японией, СССР объявил Японии войну.

Капитуляцию японских войск определил разгром Квантунской армии. Акт о капитуляции был подписан японскими властями 2 сентября 1945, передает РИА Новости.

Весной 2021 года Министерство иностранных дел России оценило появившуюся в интернете публикацию агентства «Киодо». В материале говорилось, что в 1970-х годах СССР якобы был готов передать Японии два из четырех южнокурильских островов, на которые претендует Токио.