ФСБ рассекретила документы о том, как Япония отправляли на опыты граждан СССР

Архивные документы

Спецслужбы Японии в период Второй мировой войны отправляли в тюрьму спецотряда 731 Квантунской армии граждан Китая, СССР и других, кто был заподозрен в антияпонской деятельности. Там на людях испытывали бактериологическое оружие и подвергали мирных жителей мучительной смерти. Об этом свидетельствуют документы, впервые рассекреченные Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ.

Среди архивных материалов оказался протокол допроса последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады. Его допрашивали в 1947 и 1949 годах в процессе подготовки и во время Хабаровского процесса.

Из документа следует, что позиция командира менялась под воздействием свидетельских показаний военнопленных: сначала он демонтировал полную забывчивость, а затем признавал факты своих преступлений.

Так, по словам главнокомандующего, материалы свидетельствуют о том, что в отряде 731 военные содержали китайцев, русских, корейцев и людей других национальностей, которые «использовались для производства опытов».

Среди материалов также числится фотокопия отчета Дайренского жандармского отряда Квантунской жандармерии за сентябрь 1943 года. В нем говорится, что тех, кто был враждебно настроен против Японии, высылали в город Харбин. Ямада также подтвердил этот факт и добавил, что в город военные высылали, в основном, китайцев, передает РИА Новости.

До этого ФСБ впервые рассекретила доказательства того, что японская армия готовилась к войне с СССР еще с 1938 года.

Так, среди архивных документов был найден приказ № 70 о проведении «разведки боем» частям 3-й армии от 9 августа 1938 года. Он был отдан во время конфликта между Японией и Советским Союзом у озера Хасан.

Кроме того, данные о готовности Японии вступить в войну с СССР подтверждает допрос последнего главнокомандующего Квантунской армии Отодзо Ямада, датируемый 1949 годом. В ходе допроса он признал, что в январе 1938 года им был отдан приказ «частям 3-й армии о приведении их к боевой готовности на случай возникновения военных действий с Советским Союзом».

В военные годы Япония оставалась союзником гитлеровской Германии и не отказывалась от плана войны с СССР. 8 августа 1945 года СССР заполучил доказательства того, что Япония готовит бактериологическое оружие. Учитывая союзнические отношения между Германией и Японией, СССР объявил Японии войну.

Капитуляцию японских войск определил разгром Квантунской армии. Акт о капитуляции был подписан японскими властями 2 сентября 1945.