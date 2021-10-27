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Центр им. Гамалеи: Вакцина для подростков по составу будет похожа на «Спутник V»

Полина Долганова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Центр им. Гамалеи: Вакцина для подростков по составу будет похожа на «Спутник V»
Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Препарат для вакцинации от коронавирусной инфекции для подростков «Спутник М», который разрабатывается в настоящее время, будет близок по составу к «Спутнику V». Об этом заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин.

По его словам, вакцинация подростков в настоящее время проводится во многих странах мира. Кроме того, специалисты обсуждают возможность вакцинации для детей с пяти лет.

Гущин рассказал, что Центр Гамалеи провел необходимое клиническое исследование, чтобы в ближайшее время эксперты Министерства здравоохранения РФ могли завершить экспертизу и зарегистрировали вакцину «Спутник М» для подростков.

— Это препарат, очень близкий по составу «Спутнику V», но специально оптимизированный под подростков, чтобы получить оптимальную эффективность при минимальной реактогенности, — цитирует эксперта РИА Новости.

Регистрация детской вакцины от коронавируса ожидается в скором времени, в настоящее время специалисты проводят фармакологическую экспертизу препарата. Об этом сообщил директор Национального исследовательского Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

11 октября главный врач ГКБ № 52 Марьяна Лысенко сообщила, что вакцинация детей от COVID-19 в России может начаться в декабре 2021 года или в январе 2022 года. По ее словам, в данный момент проходят клинические испытания препарата.

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