Астрологи дали советы, как выбрать имя для девочки-Козерога

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Астролог и экстрасенс Светлана Проскурякова рассказала, на что нужно обратить внимание родителям при выборе имени для девочки, рожденной с 23 декабря по 20 января.

По словам Проскуряковой, так как женщины-Козероги появляются на свет в разгар зимы, они приобретают холодный нрав и сложный характер. Обычно они обладают целеустремленностью, а также очень сдержанные. Также такие девушки любят следовать правилам, которые сами и придумывают.

Это связано с тем, что на женщин-Козерогов имеют сильное влияние Сатурн и Марс, которые являются мужскими планетами. Но, как утверждает астролог, переизбыток мужской энергии можно компенсировать, если выбрать для девочки-Козерога правильное имя.

Представительницам этого знака подходят многосложные имена, в составе которых содержатся мягкие согласные «л», «м», «н», «д».

Родителям стоит рассмотреть такие имена, как Надежда, Людмила, Лидия, Валентина или Анастасия, передает 5-tv.ru.

Чтобы девочки-Козероги не приобрели такого качества как жестокость, не стоит называть их короткими именами. Точно не подойдут Ирина, Ольга или Елена.

Ранее астрологи рассказали, в каком месяце нужно искать любовь разным знакам зодиака. По их словам, у каждого знака зодиака есть определенный месяц, когда лучше всего начинать строить отношения.