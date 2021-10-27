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ФСО может запретить езду на велосипедах и самокатах на Красной площади

Иван Юминов

Город
ФСО может запретить езду на велосипедах и самокатах на Красной площади
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

Запрет на передвижение на велосипедах, самокатах и роликах может быть введен на Красной площади и в Александровскому саду. Это следует из приказа ФСО в среду, 27 октября.

— При нахождении в Александровском саду и на Красной площади посетителям запрещается передвигаться на велосипедах, самокатах, роликовых коньках и других подобных средствах передвижения, — говорится в документе.

Ведомство предлагает внести данные изменения в правила посещения Кремля. Это делается в целях повышения уровня безопасности людей при посещении Красной площади и других территорий около Кремля, отмечается в пояснительной записке на портале нормативно правовых актов.

9 апреля ФСО опубликовала новые правила посещения Кремля. Так, теперь открыты новые туристические зоны и выход посетителей через Спасскую башню.

Люди с ограниченными возможностями смогут попасть на территорию в колясках. Впервые с собой можно будет взять небольшие рюкзаки, прозрачные емкости с безалкогольными напитками и продуктами питания. Новые требования направлены на создание комфортной среды для российских и зарубежных туристов, уточнили в ФСО.

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