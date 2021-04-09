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ФСО разрешила проносить еду, напитки и гаджеты в Кремль
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

ФСО разрешила проносить еду, напитки и гаджеты в Кремль

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Центральный административный округ, Тверской район, Кремль Карта всех событий

Федеральная служба охраны (ФСО) опубликовала новые правила посещения Кремля. Это следует из приказа, который опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу, 9 апреля.

— В обновленных правилах посещения Московского Кремля, Мавзолея В. И. Ленина и Некрополя у Кремлевской стены актуализированы современные требования к посетителям, — рассказал начальник отдела по связям с прессой и общественностью ведомства Денис Симонов.

Так, теперь увеличено время посещения Кремля летом и в дни зимних школьных каникул. Открыты новые туристические зоны и выход посетителей через Спасскую башню. Люди с ограниченными возможностями смогут попасть на территорию в колясках. Впервые с собой можно будет взять небольшие рюкзаки, прозрачные емкости с безалкогольными напитками и продуктами питания, отмечается в тексте приказа на портале.

Новые требования направлены на создание комфортной среды для российских и зарубежных туристов, приводит слова Симонова ТАСС.

Ранее стало известно о том, что в Кремле подтвердили проведение парада Победы 9 мая.

Читайте также: Территорию Московского Кремля откроют для посетителей с 22 января

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