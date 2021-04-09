ФСО разрешила проносить еду, напитки и гаджеты в Кремль
Федеральная служба охраны (ФСО) опубликовала новые правила посещения Кремля. Это следует из приказа, который опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу, 9 апреля.
— В обновленных правилах посещения Московского Кремля, Мавзолея В. И. Ленина и Некрополя у Кремлевской стены актуализированы современные требования к посетителям, — рассказал начальник отдела по связям с прессой и общественностью ведомства Денис Симонов.
Так, теперь увеличено время посещения Кремля летом и в дни зимних школьных каникул. Открыты новые туристические зоны и выход посетителей через Спасскую башню. Люди с ограниченными возможностями смогут попасть на территорию в колясках. Впервые с собой можно будет взять небольшие рюкзаки, прозрачные емкости с безалкогольными напитками и продуктами питания, отмечается в тексте приказа на портале.
Новые требования направлены на создание комфортной среды для российских и зарубежных туристов, приводит слова Симонова ТАСС.
Ранее стало известно о том, что в Кремле подтвердили проведение парада Победы 9 мая.
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