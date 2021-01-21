Территорию Московского Кремля откроют для посетителей с 22 января
Москва, КремльКарта всех событий
Территория Московского Кремля будет открыта для посетителей с 22 января. Об этом сообщили в Федеральной службе охраны (ФСО) Российской Федерации.
Отмечается, что с 22 января жители столицы смогут посетить Музеи Московского Кремля и выставки «Алмазный фонд».
Мавзолей Ленина будет закрыт до 16 апреля. Это связано с проведением профилактических работ, сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, что Музей космонавтики откроет выставку, посвященную Юрию Гагарину.
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