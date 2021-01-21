Территорию Московского Кремля откроют для посетителей с 22 января

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Москва, Кремль Карта всех событий

Территория Московского Кремля будет открыта для посетителей с 22 января. Об этом сообщили в Федеральной службе охраны (ФСО) Российской Федерации.

Отмечается, что с 22 января жители столицы смогут посетить Музеи Московского Кремля и выставки «Алмазный фонд».

Мавзолей Ленина будет закрыт до 16 апреля. Это связано с проведением профилактических работ, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Музей космонавтики откроет выставку, посвященную Юрию Гагарину.

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