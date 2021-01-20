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Музей космонавтики откроет выставку, посвященную Юрию Гагарину
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Музей космонавтики откроет выставку, посвященную Юрию Гагарину

Кирилл Николаев

Культура
Россия, Москва, проспект Мира, 111 Карта всех событий

В апреле 2021 года Музей космонавтики станет главной площадкой для празднования 60-й годовщины полета Юрия Гагарина в космос. Об этом в среду, 20 января, сообщили в пресс-службе музея.

Отмечается, что 8 апреля в музее откроется выставка «Первый». Она посвящена Юрию Гагарину. Экспозиция будет работать в главном зале — «Утро космической эры» и продлится до 15 сентября 2021 года.

На выставке «Первый» впервые в одном месте представят экспонаты со всей России. Посетителям планируют показать редкие предметы, связанные с первым космонавтом и периодом его учебы в Люберецком ремесленном училище и Смоленском индустриальном техникуме, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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