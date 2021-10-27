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Александр Васильев назвал оттенок, который создает ощущение позитива

Дарья Чентаева

Общество
Александр Васильев назвал оттенок, который создает ощущение позитива
Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Историк моды и ведущий телевизионного шоу Первого канала «Модный приговор» Александр Васильев рассказал о тренде на розовый оттенок.

По словам Васильева, его традиционно очень любят в России, а сейчас он снова вызвал интерес к себе со стороны дизайнеров. Как утверждает историк моды, розовый цвет создает ощущение чего-то праздничного и позитивного.

— Розовый цвет был популярен в разные времена, но особенно ярко — в 1950-е годы. После тяжелых лет войны женщины хотели позитива, и розовый цвет ассоциировался с мирным женственным временем и успехом. Да, действительно, как же не влюбиться в женщину в этом ярком розовом цвете! — отметил искусствовед в беседе с Teleprogramma.pro.

Ранее историк моды объяснил, почему никогда не дает деньги в долг. Александр Васильев считает, что правила этикета позволяют отказать в просьбе дать деньги в долг даже близким людям.

Ведущий добавил, что если человек все-таки решил ссудить деньги, недопустимо взимать за эту услугу комиссионные.

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