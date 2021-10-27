Останкинская башня введет систему QR-кодов для посетителей с 28 октября

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, улица Академика Королёва, 15к1 Карта всех событий

Посещение Останкинской телебашни с 28 октября будет возможно лишь при предъявлении QR-кода. Об этом сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) в среду, 27 октября.

— С 28 октября посещение Останкинской башни будет возможно только при предъявлении QR-кодов: о прививке от коронавируса, о перенесенной в последние шесть месяцев коронавирусной инфекции, об отрицательном ПЦР-тесте, сданном не ранее чем за 72 часа до посещения. Посетителям младше 18 лет QR-код не нужен, — говорится в сообщении.

Одновременно находиться в башне смогут не более 50 процентов посетителей от общей вместимости. Наличие оригинала документа, удостоверяющего личность, обязательно для всех гостей. До 7 ноября в Останкине будут закрыты кафе «Эфир» и зал «Кофейня» комплекса «Седьмое небо», отмечается на сайте РТРС.

1/2 2/2

Мэр Москвы Сергей Собянин с 28 октября по 7 ноября ввел в столице режим нерабочих дней. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории столицы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.