Путин назначил сенатора Львову-Белову на пост детского омбудсмена

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин предложил сенатору Марии Львовой-Беловой стать детском омбудсменом, на что она согласилась. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в среду, 27 октября.

— Мария Александровна, у вас и опыт очень хороший, большой. И общественной работы, и семейный, конечно, воспитание своих собственных детей, — обратился к ней глава государства.

Площадка омбудсмена по правам ребенка, по его словам, дает возможность применить эти знания и опыт. На вопрос, готова ли Львова-Белова к работе, она поблагодарила Путина и уточнила, что это большая честь, отмечает РИА Новости.

Глава государства назначил бывшего сенатора омбудсменом сроком на пять лет. Указ, как следует из его текста, вступает в силу со дня подписания, отмечается на сайте Кремля.

13 октября Путин назначил Наталью Поклонскую чрезвычайным и полномочным послом в африканской стране Кабо-Верде. Другим указом глава государства освободил от соответствующей должности Владимира Соколенко.

По словам Поклонской, она рада своему назначению, так как любит дипломатическую работу. Дипломат поблагодарила президента за то, что он доверил ей ответственный участок работы и отметила, что сбылась ее мечта.