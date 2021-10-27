В Центре им. Гамалеи рассказали о хронически больных коронавирусом пациентах

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Известны случаи хронического заболевания коронавирусом, некоторые люди могут быть носителем заболевания на протяжении более года. Об этом рассказал руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин в рамках просветительской кампании, организованной обществом «Знание» совместно с общероссийской акцией #МыВместе.

Гущин уточнил, что случаи хронического заболевания встречаются у людей, принимающих подавляющие иммунную систему препараты, зараженных ВИЧ или недавно перенесших трансплантацию органа.

— В таком случае таких людей надо выявлять и желательно лечить, чтобы они как можно скорее переставали быть такими хроническими носителями, потому что в таких пациентах вирус получает некую возможность дополнительно, ускоренно эволюционировать, — передает слова эксперта РИА Новости.

Также эксперт отметил, что в Москве есть специальные протоколы для лечения и таких больных.

Ранее, 27 октября, Гущин заявил, что в 70 процентах случаев переболевшие коронавирусной инфекцией повторно болеют с той же степенью тяжести, что и в первый раз.