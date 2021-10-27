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В Центре им. Гамалеи рассказали о хронически больных коронавирусом пациентах

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В Центре им. Гамалеи рассказали о хронически больных коронавирусом пациентах
Фото: unsplash

Известны случаи хронического заболевания коронавирусом, некоторые люди могут быть носителем заболевания на протяжении более года. Об этом рассказал руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин в рамках просветительской кампании, организованной обществом «Знание» совместно с общероссийской акцией #МыВместе.

Гущин уточнил, что случаи хронического заболевания встречаются у людей, принимающих подавляющие иммунную систему препараты, зараженных ВИЧ или недавно перенесших трансплантацию органа.

— В таком случае таких людей надо выявлять и желательно лечить, чтобы они как можно скорее переставали быть такими хроническими носителями, потому что в таких пациентах вирус получает некую возможность дополнительно, ускоренно эволюционировать, — передает слова эксперта РИА Новости.

Также эксперт отметил, что в Москве есть специальные протоколы для лечения и таких больных.

Ранее, 27 октября, Гущин заявил, что в 70 процентах случаев переболевшие коронавирусной инфекцией повторно болеют с той же степенью тяжести, что и в первый раз.

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