У 70 процентов повторно перенесших COVID-19 не меняется степень тяжести заболевания

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В 70 процентах случаев переболевшие коронавирусной инфекцией повторно болеют с той же степенью тяжести, что и в первый раз. Об этом в среду, 27 октября, заявил представитель Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

— Есть люди, которые болели очень тяжело. И очень часто, к сожалению, эти люди заболевают повторно снова тяжело. Только у 30 процентов людей мы видим, что снижается тяжесть. 70 процентов людей, к сожалению, если они не вакцинируются, болеют примерно с той же степенью тяжести, как и болели изначально, — цитирует специалиста ТАСС.

В сентябре ВОЗ впервые официально озвучила определение постковидного синдрома, которым страдают до 20 процентов переболевших коронавирусом. Среди основных остаточных признаков болезни — чрезмерная утомляемость, затрудненное дыхание, когнитивное расстройство и другие симптомы. Как избавиться от постковидного синдрома и можно ли сделать это самостоятельно, «Вечерней Москве» рассказали медики.

Ответственность за лечение постковидного синдрома ложится на плечи переболевших. Об этом в беседе с «ВМ» заявил врач Александр Мясников. По его словам, для избавления от последствий вируса нужно «заставлять себя заниматься физиотерапией и гимнастикой».