Музей Победы пригласил москвичей на осенние каникулы

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы в дни осенних школьных каникул приглашает взрослых и детей принять участие в 14 программах.

Экскурсия «Подвиг Народа» пройдет по интерактивной экспозиции, в которой благодаря сочетанию исторических декораций и панорам, подлинных раритетов и мультимедийных технологий, а также элементам иммерсивного театра посетители буквально окунутся в атмосферу военных лет, смогут прочувствовать события той поры.

Самым значимым сражениям Великой Отечественной войны посвящена экскурсия «Подвиг Армии», во время которой гости побывают в диорамном комплексе и одноименной экспозиции.

Во время занятия «Моторы войны» участники увидят уникальные автомобили середины ХХ века, многие из которых сохранились в единичных экземплярах. Гиды расскажут об истории знаменитых и малоизвестных советских, немецких, американских, французских машин, которые вошли в коллекцию музея.

Квест «По следам фронтовой собаки» познакомит ребят с подлинными историями самых известных собак — героев Великой Отечественной.

Во время интерактивных костюмированных экскурсий «Землянка» и «Арсенал» можно узнать об истории их создания и судьбах известных конструкторов, подержать в руках оружие, собрать и разобрать легендарные винтовки и автоматы.

Кроме того, Музей Победы приглашает на онлайн-экскурсии по экспозиции «Подвиг Народа».

Участие в мероприятиях по билетам, сообщает пресс-служба музея.

С 30 октября взрослым для посещения музея необходимо предъявить QR-код, а также необходимы маски или респираторы.