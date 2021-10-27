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Вирусолог из США рассказала, зачем россиянам зарубежные вакцины от COVID-19

Юлия Евграфова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Вирусолог из США рассказала, зачем россиянам зарубежные вакцины от COVID-19
Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

В качестве альтернативы россиянам нужны зарубежные вакцины от коронавируса. Таким мнением поделилась вирусолог, кандидат биологических наук, научный сотрудник НГУ и университета Миннесоты Маргарита Романенко.

— Хорошо было бы иметь мРНК-вакцины типа Pfizer, Moderna и субъединичные — Novavax. Так как для некоторых людей, хотя их и небольшой процент, ревакцинация «Спутником V» может не работать. И вообще было показано, что сочетание аденовирусных и мРНК-вакцин дает очень хороший результат по повышению иммунитета. Поэтому было бы правильно ревакцинироваться какой-то другой вакциной. Конечно, 100-процентной безопасности нет, но и никаких теоретических предпосылок об опасности сочетания разных вакцин нет. И мировой опыт говорит о том, что это безопасно и очень эффективно, — сказала Романенко в интервью «Вечерней Москве».

Специалист также объяснила, когда лучше проходить ревакцинацию. По ее словам, россиянам стоит следить за уровнем антител и принимать решение, исходя из этих данных. В каком-то случае, добавила Романенко, понадобится всего одна доза препарата, в другом — лучше ревакцинироваться полноценно, двумя.

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