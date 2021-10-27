«Прорывные инфекции»: вирусолог из США объяснила страх россиян перед вакцинацией

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия отстает по темпам вакцинации от ряда стран, мы даже не входим в десятку «прививочного рейтинга». По мнению вирусолога, кандидата биологических наук, научного сотрудника НГУ и университета Миннесоты Маргариты Романенко, такая ситуация сложилась из-за недоверия россиян к вакцинам и ряда других факторов. О том, чем это грозит России и стоит ли спешить ревакцинироваться, специалист рассказала «Вечерней Москве».

— Наше отставание по темпам вакцинации от других стран — комплексный вопрос. Это диктуется и прошлым отношением к коронавирусу, что он якобы не так уж и опасен, и отсутствием доверия к отечественным вакцинам, как и к остальным препаратам в целом. Также влияет отсутствие прозрачных данных по эффективности и безопасности препаратов. Россияне нигде не могут посмотреть, например, какие побочные эффекты были после вакцинации. Но главное, что «Спутник V» — это действительно безопасная вакцина, и очень бы хотелось, чтобы эти данные были.

— Какая вакцина против коронавируса сейчас самая популярная в США? Как вы оцениваете ее в сравнении с российскими препаратами?

— В США какая вакцина самая эффективная — та и популярна. В Америке это Moderna. Что касается «Спутника V», то здесь сопоставлять разные исследования между собой не совсем корректно. «Спутник V» прекрасно справляется со всеми новыми штаммами, в том числе с «дельтой», и об этом есть исследования.

— Некоторые специалисты считают, что коллективный иммунитет не спасет человечество от COVID-19. Так ли это?

— C появлением «дельта»-штамма концепция коллективного иммунитета стала не так актуальна, потому что у нас есть прорывные инфекции. То есть люди, у которых есть иммунитет, могут заражаться, но болеют не так тяжело. Соответственно, они могут распространять вирус. В любом случае нам надо добиваться высокого процента вакцинации. Этим мы защищаем каждого конкретного человека. И когда у нас будет высокий уровень вакцинации, конечно, распространение вируса затормозится, потому что привитый человек не распространяет вирус с такой скоростью и в таком количестве.

— Нужны ли сейчас России в качестве альтернативы зарубежные вакцины от коронавируса?

— Да, конечно. Хорошо было бы иметь мРНК-вакцины типа Pfizer, Moderna и субъединичные — Novavax. Так как для некоторых людей, хотя их и небольшой процент, ревакцинация «Спутником V» может не работать. И вообще было показано, что сочетание аденовирусных и мРНК-вакцин дает очень хороший результат по повышению иммунитета. Поэтому было бы правильно ревакцинироваться какой-то другой вакциной. Конечно, 100-процентной безопасности нет, но и никаких теоретических предпосылок об опасности сочетания разных вакцин нет. И мировой опыт говорит о том, что это безопасно и очень эффективно.

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— Как вы относитесь к ревакцинации?

— У ВОЗ позиция как можно равномернее привить всю планету. А каждой конкретной стране есть дело только до нее самой. Опять же, в США принято решение о ревакцинации пожилых людей и пациентов с проблемами иммунной системы, а все остальные пока выжидают. Это же все в деньги упирается. Поэтому некоторые страны не торопятся — ревакцинируют только группы риска. А Израиль идет другим путем и всех ревакцинирует. Для России ситуация другая из-за того, что у нас много заболевших и есть постоянный риск заразиться. Мы не должны ориентироваться на другие страны.

Россиянам стоит измерять свой титр, и, если антитела упали, советую пройти ревакцинацию. В России уже ревакцинировалось более одного миллиона человек, и у нас есть основания говорить, что это безопасно. Поэтому я рекомендую сделать одну дозу, после измерить количество антител, если их достаточно — остановиться на этом. Если нет — поставить второй компонент.

— На ваш взгляд, как долго еще продлится пандемия?

— Не могу тут давать никаких оценок. Но чем быстрее все вакцинируются, тем быстрее закончится пандемия. В разных странах все будет по-разному. Уже сейчас в США мы живем обычной жизнью, почти никаких ограничений у нас нет, не говоря уже о локдауне. Единственное, в некоторых местах нужно надевать маски. И смертельных случаев не так много сейчас. Конечно, все осложняется тем, что есть штаты, где очень низкий уровень привитых, и есть те, кто принципиально не хочет прививаться. В Португалии вообще все прекрасно: они всех привили и бед не знают.

— Через сколько лет мир может накрыть очередная эпидемия? Как коронавирус повлияет на скорость ее появления?

— Это совершенно непредсказуемо. У нас до пандемии COVID-19 такого масштабного ничего долго не случалось. Вирусы не перестанут мутировать. И тут все зависит от того, как быстро мы будем на это реагировать, вводить какие-то меры и изобретать новые вакцины. Думаю, этот опыт принесет много пользы, и мы будем знать, что эффективно, а что нет. Хотя, конечно, не от любого вируса реально так быстро создать вакцину, как это получилось с коронавирусом. Многие это недооценивают.